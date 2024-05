Estafats a Argentina assenyalen Andorra com a refugi del responsable

Andorra la VellaVíctimes argentines del conegut com a estafador de Las Lomitas han alertat que l’home s’ha fugat a Andorra per evitar ser detingut. L’home (Agustín M.) hauria comès diferents casos d’estafa per la xarxa a Argentina i posteriorment a Espanya. S’hauria quedat amb els diners de clients als quals va vendre cursos de trading amb la promesa d’augmentar els seus estalvis.

Un dels damnificats ha explicat que l’estafador “va tancar les seves xarxes socials, i ara l’últim que vam saber d’ell, és que està pròfug a Andorra”. Setmanes enrere, encara oferia els seus suposats serveis fraudulents a Espanya, sota el mateix modus operandi que el que hauria utilitzat a l’Argentina.

Una de les estafades que ha presentat denúncia ha explicat que el contacte amb l’acusat va ser virtual. I va perdre 631.484 pesos argentins. L’home va prometre que els diners donarien un rendiment i que se’l repartirien. “Però va passar el temps, i la meva ‘plata’ va anar disminuint fins a buidar el meu compte”, va expressar en la seva declaració davant la policia. Va tractar de recuperar els seus diners, però va ser infructuós “Quan algú es queixava que estava perdent plata, et bloquejava o t’eliminava sense donar respostes”, va assenyalar.