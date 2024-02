Un extreballador d'una òptica va robar dades bancàries de clients per fer compres per més de 2.400 euros

Andorra la VellaL'empleat d'una òptica situada a l'Illa Carlemany va tenir una curta però intensa trajectòria. El primer dia que va entrar a treballar ja es va dedicar a quedar-se amb les dades de les targetes de crèdit d'alguns clients de l'establiment. Posteriorment, utilitzava les dades per fer compres en benefici seu a través d'internet, sobretot a través d'Amazon. El perjudici global de 2.340 euros, majoritàriament contractant assegurances en línia o per llogar vehicles pel seu ús.

La fiscalia demanava que s'imposés una pena de sis mesos de presó ferma a substituir per l’expulsió del Principat d’Andorra per un termini de deu (10) anys, així com les despeses processals causades. Els clients no reclamaven perquè havien estat indemnitzats per les asseguradores de les targetes que pertanyien a diferents bancs. La defensa demanava l'absolució perquè hi havia càrrecs a nom d'un tercer i com podia haver-hi dubtes s'havia d'aplicar el principi 'in dubio pro reo'.

La sentència recull que l'empleat va obtenir les dades copiant-les en el moment en què els veritables titulars en feien ús per tal d’efectuar el pagament de les compres efectuades a la botiga. Consta que es van realitzar altres intents de pagament que van resultar fallits per haver anul·lat ja la targeta el veritable titular. Respecte a què hi ha un tercer beneficiari, la sentència deixa clar que es tracta del pagament d’una assegurança on l’acusat consta com a prenedor de la pòlissa i el beneficiari és una persona de la mateixa nacionalitat i domicili. Fins i tot l'acusat havia facilitat el seu propi correu electrònic per als afers de l'assegurança i el seu nom surt com la persona designada com a conductor en els diferents contractes de lloguers de vehicle.

Els perjudicats van deixar clar en les declaracions que "a tots els havia despatxat un dependent nou, negre i amb ulleres i que efectivament, en el moment de realitzar el pagament, aquell havia realitzat maniobres estranyes amb la seva targeta dient- los que l’aparell de TPV no funcionava".

El treballador ha estat expulsat d'Andorra durant deu anys en substitució de la pena de presó.