Ferit un conductor de 18 anys en accidentar-se a Escaldes

Andorra la VellaLa Policia ha informat sobre un accident de trànsit ocorregut la nit d’aquest dimarts a Escaldes-Engordany, a l’altura del punt quilomètric 1,800 de la carretera general 3 (CG3). Un noi de 18 anys ha resultat ferit després de patir un accident amb la motocicleta que conduïa.

L’accident va tenir lloc al voltant de les 22:00 hores, quan el jove va perdre el control de la seva motocicleta per causes que encara s’estan investigant. Els serveis d’emergència van acudir ràpidament al lloc dels fets per atendre el ferit i traslladar-lo a l’hospital per a una avaluació mèdica més detallada.