Ferit un motorista de 57 anys a causa d'un accident amb un turisme

Andorra la VellaLa policia d'Andorra ha reportat un accident entre un vehicle de turisme i una motocicleta que ha tingut lloc aquest divendres matí a l'avinguda Joan Martí d'Encamp. El conductor de la motocicleta, un home de 57 anys, ha sofert ferides i ha estat traslladat a l'hospital per rebre atenció mèdica. Les circumstàncies exactes de l'accident encara estan sent investigades per les autoritats. Es recomana als conductors que extremen la precaució i respectin les normes de trànsit per prevenir accidents.