Ferrariman citat a la Batllia per presumpta discriminació contra Joao de Melo

Andorra la VellaEl BOPA ha publicat un edicte on la Batllia cita a Xavier Caballol, conegut com a Ferrariman, per un presumpte delicte de discriminació contra Joao de Melo. Ferrariman va ser acusat pel membre del Partit Socialdemòcrata Joao de Melo. En una discussió entre els dos a través de les xarxes, Caballol va qualificar de Melo com a “puto comunista” i va criticar que “portuguesos d’esquerres opinessin res sobre Andorra”, mentre que li recomanava “més treballar i menys criticar”.

La compareixença està programada per al pròxim 12 de juny de 2024 a les 11:00 hores, on se li prendrà declaració en qualitat d’encausat. El creador de contingut que continua a Espanya no es va presentar a declarar el 4 de desembre en el cas en què se l’acusa de discriminació per suposadament haver insultat al membre del Partit Socialdemòcrata. La batllia, en els dos casos el considera ‘desaparegut’, i sense un domicili on localitzar-lo a Andorra.