El fill d'Adolfo Suárez ocultava al congrés espanyol els seus negocis milionaris a Andorra

Andorra la VellaAdolfo Suárez Illana, número dos del PP per Madrid en la llista que va encapçalar Pablo Casado, va ocultar en la seva Declaració d'Activitats que és administrador únic d'una empresa que té interessos econòmics milionaris a Andorra. En concret, a 31 de desembre de 2018, tenia en l'entitat Vall Banc una cartera de valors d'uns 7,5 milions d'euros i un préstec de 9,5 milions.

El dirigent del PP, i membre de la Mesa del Congrés, és administrador únic i soci únic d'una companyia que porta els seus cognoms: Suárez & Illana Inversions SL. Va ser constituïda a Madrid amb un capital de 3.006 euros al febrer de 2005, quan Suárez estava allunyat de la política i exercia d'empresari i advocat. Un mes després d'iniciar la seva activitat va rebre un préstec de Banc Madrid de 18 milions d'euros per a realitzar inversions financeres, amb l'única garantia de la pròpia cartera de valors.

La implementació d'aquest acord, no obstant això, ja no es va realitzar a Madrid sinó a Andorra. Banc Madrid va ser adquirit al juliol de 2011 per la Banca Privada d'Andorra (BPA) i Suárez va acceptar que la cartera de valors i el préstec que tenia amb l'entitat es traspassessin des d'Espanya a un compte numerat al Principat. A l'abril de 2016, la cartera de valors i el préstec van migrar a Vall Banc, el banc andorrà hereu de BPA.