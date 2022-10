La fiscalia demana entre 25 i 30 anys per l'assassí confés de Vila, que al·lega que sentia "veus"

Andorra la VellaL’assassí confés de Vila ha assegurat que unes veus al cap que tenia al cap des del 2017 el van obligar a matar al seu excap, segons ha informat RTVA. La fiscalia i l’acusació particular tenen previst demanar penes d’entre 25 i 30 anys, i la defensa, l’absolució perquè l’home pateix esquizofrènia. El 21 de setembre de 2020, es va dirigir a casa d’un empresari pel qual havia treballat i, segons ha explicat, unes veus van ordenar-li que el matés. Portava gas lacrimogen, un pal esmolat i un martell. Amb aquests objectes va executar el crim. Les mateixes veus que li van ordenar l’assassinat, també li van dir que cremés el mort i la resta de la casa, tal com va fer. Posteriorment, li va robar el cotxe. També li ordenaven que se suïcidés, cosa que no va fer.

L’assassí confés ha assegurat que va patir un brot esquizofrènic el 2012 i que entre el 2017 i el 2020 tenia constants deliris. La fiscalia i l’acusació particular creuen que tenia prou consciència del que feia. La defensa creu que s’ha d’absoldre perquè ha estat una víctima dels seus deliris.