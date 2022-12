Fan fora un traumatòleg per enfrontar-se de forma agressiva a una infermera

Andorra la VellaEl sistema de gestió informatitzada de l'hospital permet els metges veure des de casa seva els escrits d'incidència de forma immediata. Aquest mètode va ser clau en l'enfrontament que va tenir el traumatòleg Alexandru Petrica amb una infermera i que ha acabat amb l'acomiadament del facultatiu.

Tot es deriva de la tracció a un pacient. Aquest acte mèdic consisteix en l'elevació d'una part del cos perquè quedi en suspensió amb la intenció de soldar una fractura. En aquest punt hi ha dues versions. Una defensa que és una pràctica que poden fer les infermeres i l'altra indica que és recomanable que la faci o supervisi un traumatòleg.

La infermera que atenia el pacient va contactar a Petrica perquè fes la tracció i aquest va respondre que era una tasca que podia fer el servei d'infermeria. La dona va escriure una incidència on reflectia que havia avisat el metge i que no havia volgut desplaçar-se. Com el trauma té la connexió immediata des de casa va veure l'escrit i va baixar immediatament a l'hospital.

El doctor va entrar vestit de 'paisà' i va anar a cercar la infermera. Quan la va trobar li va retreure de forma agressiva la incidència que havia escrit. L'enfrontament va anar pujant de to amb la perplexitat de la gent que hi havia al voltant ja que semblava que era un pacient el que estava protagonitzant l'incident.

El traumatòleg va ser finalment acomiadat i, segons altres fonts sanitàries, ja hi havia hagut incidents previs del doctor amb diferents persones de l'Hospital. L'incident amb la infermera va ser el detonant final perquè no continuï a l'Hospital.