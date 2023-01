Fuig després de rebentar amb el cotxe una parada de bus

ArinsalUn conductor ha estat detingut la passada nit després d'haver destrossat la parada del bus que es troba en l'aparcament superior d'Arinsal en la zona dels hotels Patagònia i Ushuaia. Els fets han tingut lloc a les nou del vespre quan l'home que baixava del túnel que porta cap al Comapedrosa ha perdut el control del vehicle.

La velocitat excessiva i l'alcohol han derivat en què el cotxe derrapés i acabés estimbat contra la parada del bus on afortunadament no hi havia ningú. En el moment del sinistre encara hi havia freqüències de bus pendents i per tant podien haver hagut usuaris esperant.

A banda de l'impacte contra la parada, que literalment ja no existeix, el vehicle ha xocat contra un dels turismes que estaven aparcats i que ha patit danys. Després de l'impacte, l'home ha fugit a peu i ha deixat el vehicle en la zona de l'accident. Suposadament, intentava evitar la prova d'alcoholèmia. Un cop avisada la policia s'ha comprovat la matrícula del cotxe i s'ha procedit a cercar el conductor.

L'home ha estat detingut la passada nit i quan se li ha fet el control d'alcoholèmia ha donat positiu. Ha passat la nit al calabós policial i avui passarà a disposició judicial. Els operaris del comú de la Massana han retirat els elements de la parada i han posat una cinta aquest matí per precintar el lloc.