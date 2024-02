Grefg parlarà públicament de la controvèrsia amb la padrina al seu canal de Twitch a les 16:00 h

Andorra la VellaDesprés de conèixer la sentència de la justícia que ha donat la raó a la padrina que estava a punt de ser desnonada, el famós streamer Grefg s’ha pronunciat a través de les xarxes socials.

En un missatge publicat avui, Grefg ha anunciat que farà declaracions en directe a través de les seves plataformes digitals abans del partit del seu equip de videojocs, Heretics, programat per a les 16:00 – 16:30. El streamer ha reconegut que no ha entrat a Twitter des d’ahir i ha manifestat la seva expectació davant la possible reacció de la xarxa.