Greus retencions a Anyós per una esllavissada

Andorra la VellaA dos quarts de sis del matí ha tingut lloc una esllavissada a la carretera que porta a la urbanització del Bosquet a la zona d'Anyós. Una part de la carretera ha caigut, sense que hi hagi ni danys personals ni materials ja que les pedres han anat a parar sobre una penya. La via, que porta per Anyós s'ha hagut de tallar perquè hi ha les màquines treballant per netejar la zona i arreglar la destrossa. Els veïns del Bosquet tenen un sol carril d'accés. L'esllavissada amb el tall de carretera ha provocat importants retencions perquè tot el trànsit s'ha redirigit cap el centre de la Massana. Es preveu, segons fonts properes al cas, que s'hi estiguin hores amb els treballs abans de reobrir la via.