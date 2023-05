Un home agredeix un altre davant d'un policia fora de servei

Andorra la VellaDos conductors van entrar en una discussió de trànsit mentre conduïen per la carretera de l'Obach en direcció a Andorra la Vella. Van baixar dels cotxes i es van encarar. Un d'ells va donar un cop de puny a la cara de l'altre. La baralla va tenir lloc a la carretera de l'Obach just davant de l'edifici central del cos de policia. I precisament un agent que estava fora de servei va veure tota la seqüència i per tant l'agressor no va tenir escapatòria. Ha estat condemnat a un mes d'arrest condicional.