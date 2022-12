Un home s'autoinculpa per por a un narcotraficant d'Andorra

Andorra la VellaUn cas judicial per una troballa de 37 grams de cocaïna en un cotxe va acabar en una sèrie de situacions curioses arran de la investigació policial. La parella que tenia la droga en el seu cotxe va al·legar que no era seva sinó d'un espanyol no resident que estava en un pis proper també amb la seva parella. La investigació va revelar que tant en els domicilis de l'home i la dona que tenien la cocaïna en el cotxe hi havia anotacions de venda de droga a altres persones. Però van culpar al no resident, que, un cop fora del Principat, va confessar a través d'un vídeo que havia gravat que era ell el propietari de la cocaïna.

Respecte al vídeo on s’atribueix la propietat de la cocaïna, la sentència no dona cap valor a aquesta confessió perquè no ha estat ratificada judicialment i considera que es va realitzar sota pressió. L'home que presumptament es dedicava al narcotràfic va dir-li a la seva parella que un home li entregaria el vídeo del resident espanyol, que havia marxat ja del Principat, on s'autoinculpava. El vídeo va quedar totalment desacreditat després que la parella del no resident expliqués que havia estat pressionat per fer-ho ja que ell estava a Espanya i no patiria cap conseqüència efectiva per la confessió falsa.

El fet que el principal acusat intervingués en l'obtenció del vídeo que l'exculpava i que ho fes des de la presó és un element determinant per treure validesa a la declaració, més enllà que l'autoinculpat mai va ratificar les seves paraules davant de cap autoritat andorrana. I es dóna credibilitat a la versió de la parella del resident espanyol en el sentit que va ser obligat a fer el vídeo. I aquí entra una nova figura: El Valenciano.

Suposadament, l'autoinculpació es va fer per la por a un teòric narco que venia droga a Andorra i que se'l coneix com el Valenciano i que estava directament vinculat a l'home empresonat per aquest cas. I va ser precisament l'empresonat qui va comunicar de matinada al Valenciano que l'havien detingut, el que va provocar que el suposat 'narco' abandonés Andorra a mig matí i evités un possible arrest.

L'informe policial recull que el Valenciano és un dels sospitosos d'introduir i distribuir cocaïna a Andorra. Se'l defineix com "una persona rellevant en el món del tràfic de drogues". La connivència entre el Valenciano i l'empresonat és clau, segons la sentència, perquè d'alguna forma es presionés al resident espanyol perquè assumís la propietat de la cocaïna. La Justícia, però no ha cregut l'autoinculpació i ha condemnat l'empresonat com a traficant.