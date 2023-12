Identificat l'assassí de la resident Florencia Aranguren

Andorra la VellaLa policia brasilera ha detingut un home de 32 anys, identificat com Carlos José de França, com a presumpte autor de l'assassinat de la temporera resident a Andorra Florencia Aranguren. . Segons fonts del municipi brasiler de Buzios, on va tenir lloc el crim, l'acusat residia allí des de feia tres mesos i treballava a la platja del barri José Gonçalves, en la zona sud d'aquesta ciutat turística del Brasil.

Carlos José de França va ser trobat per la policia militar en una cada propera on havia entrat per rentar-se la sang que li havia quedat després d'apunyalar múltiples vegades a la jove. El crim va tenir lloc entre les set i les vuit del matí en el camí proper a la platja on la víctima havia anat a passejar el seu gos 'Tronco'. L'animal havia estat adoptat a Espanya on Aranguren es va desplaçar des d'Andorra. Era a Buzios perquè allà hi residia una amiga.

Segons va informar O Globo, Carlos José de França va treballar com a agricultor i no està alfabetitzat. En el seu llarg historial d'antecedents tenia cinc detencions per robatori i una condemna a 15 anys, 6 mesos i 9 dies de presó per assaltar i violar a una adolescent. Aquell episodi va ocórrer al març de 2009, en la zona de l'Escorxador Públic de la ciutat de Quipapá, quan De França va abordar a l'adolescent i a dos amics amb una arma de foc. Primer els va robar els telèfons i els diners que portaven damunt, i després es va emportar a la jove a un lloc desconegut i la va violar. D'acord amb el diari O Globo, ara estava en llibertat perquè la condemna va “ser reconvertida a règim semiobert”. Havia treballat com a agricultor i estava sense alfabetitzar. Quan va ser portat davant del cos, el gos de la noia va començar a bordar i intentar atacar-lo quan no ho havia fet amb cap dels 'curiosos' que s'havien apropat al cadàver.