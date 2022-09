Andorra la VellaUn incendi en un pis d'Andorra la Vella, al carrer Alzinaret, ha requerit la intervenció dels Bombers per sufocar les flames provinents d'un dels habitatges. El cos assegura que no cal lamentar danys personals, però no hi ha informació de quin ha estat el dany material, a falta d'ampliació les pròximes hores.