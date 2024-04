Intent de furt frustrat a Andorra la Vella

Andorra la VellaDivendres a la nit, la Policia va arrestar a Escaldes-Engordany, i en col·laboració amb el servei de Circulació de la parròquia, tres homes de 44, 47 i 50 anys i no residents com a presumptes autors d’un delicte contra el patrimoni. Se’ls buscava des d’aquella mateixa tarda després que haguessin entrat en un comerç d’Andorra la Vella forçant la porta amb l’objectiu de cometre un furt. En aquell moment l’establiment estava tancat, però a l’interior hi havia una empleada que, en sentir sorolls, va sorprendre els tres homes, un dels quals estava remenant la caixa registradora. Van fugir ràpidament del local, però van ser localitzats prop de les dotze de la nit a Escaldes-Engordany. A l’interior del seu vehicle, amb matrícula francesa, es van trobar diverses eines que s’acostumen a emprar en els furts.