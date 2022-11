Interceptades 1,5 tones d'haixix en un camió espanyol a Perpinyà

Andorra la VellaEls agents de la brigada de vigilància duanera de Bourg-Madame van localitzar el dimecres a Perpinyà, a bord d'un camió procedent d'Espanya, 1,5 tones de resina de cànnabis, el valor del qual s'estima en més de 9,7 milions d'euros en el mercat de revenda d'estupefaents il·lícits, segons comunicat del departament de premsa de les Duanes de França.

Els conductors deien que anaven a la regió de París i que viatjaven amb el cotxe buit. Però quan els hi agents van obrir el tràiler, van descobrir una càrrega de fardells de cànnabis, i no van haver de buscar molt ja que els agents van comptar un total de 40 paquets plens de resina de cànnabis per un pes de 1.497 quilograms d'estupefaents.