Les intervencions policials relacionades amb la violència domèstica i de gènere creixen el 2022

Andorra la VellaLa policia va efectuar 838 intervencions relacionades amb l'àmbit de la violència domèstica i de gènere, un 0,4% més que l'any 2021, segons les dades del cos tractades pel departament d'Estadística del Govern. Més de dos terços d'intervencions han estat a causa de problemes en l'àmbit domèstic (70,3%), seguit de conflictes amb custòdia de menors amb un 17,8% del total. Els casos de violència de gènere han suposat un 7,3% de les intervencions, i els de violència domèstica un 4,7%.

Pel que fa al nombre d'infraccions en l'àmbit domèstic registrades, ha ascendit a 176, el que significa un increment del 6,7% enfront de les 165 infraccions del 2021. La majoria han estat a causa d'agressions físiques, amb un 40,3% del total, seguides d'agressions físiques i psíquiques, amb un 34,7%, i psíquiques, amb un 25%. No hi ha hagut cap homicidi intencionat per cinquè any consecutiu.

Quant al nombre de detencions per imputació d'infraccions d'àmbit domèstic, se n'han efectuat un total de 97, un 14,1% més en comparació a l'any anterior. Més de tres quarts de les detencions s'han efectuat per casos de violència física (77,3%). El 22,7% restant han estat per casos de violència física i psíquica (19,6%) i per violència psíquica (3,1%).

Si s'analitzen les detencions pel gènere de la persona detinguda, el 71,1% han estat homes, mentre que el 28,9% han estat dones. Dels 69 homes detinguts per imputació d'infracció d'àmbit domèstic, al 82,6% se'ls va imputar violència de gènere. El 17,4% restant van ser homes detinguts per agredir a un progenitor o per altres imputacions. Quant a les dones que van ser detingudes, a la meitat se les va detenir conjuntament amb la seva parella per maltractaments mutus, mentre que el 28,6% van ser imputades per agressió a la seva parella masculina. Al 21,4% restant se les va detenir per altres imputacions. El grup d'edat en el que s'han efectuat un major nombre de detencions és el comprès entre 30 i 39 anys, amb un 29,9% del total, seguit del grup entre 40 i 49 anys, amb un 27,8% i el de 22 a 29 anys, amb un 25,8%. Lluny d'aquests estan les persones entre 50 i 59 anys, amb el 7,2% de les detencions i les persones entre més grans de 60 anys, amb el 6,2% de les detencions. Finalment, la major part dels detinguts són residents al país (90,7%), mentre que la resta són no residents (9,3%).