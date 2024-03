Investigació en curs per esclarir les circumstàncies de l'accident mortal del motorista caigut al riu

Andorra la VellaPassada la mitjanit, els bombers van rebre l'avís d'un accident que hauria patit una motocicleta a Escaldes, en la zona abans d'arribar al túnel del Pont Pla, entrant des de la Massana. Es va trobar la motocicleta amb signe d'haver patit un impacte, però el motorista no hi era. Com la zona toca el riu, es va sospitar que la víctima hauria pogut impactar contra la tanca protectora, que és baixa, i caure al riu.

El cos va ser vist en diverses zones entre Escaldes i Andorra la Vella, però no s'ha pogut rescatar fins a la part més plana, davant del Liceu Comtes de Foix. La víctima és un resident de 40 anys que conduïa una motocicleta de matrícula andorrana.

El Grup d’Investigació d’Accidents de Trànsit està investigant les causes del sinistre. Els indicis inicials apunten a que l'home hauria perdut el control de la moto per causes desconegudes, hauria impactat en el lateral de la via i hauria caigut al riu. La policia, però està mitrant les càmeres de trànsit i la possibilitat que algú hagi vist l'accident per poder donar garanties a la teoria que en el sinistre només es va veure involucrada la moto. Fonts properes al cas van indicar que s'ha de determinar com va ser la caiguda perquè per saltar per damunt de la tanca havia d'estar encara damunt la moto, perquè si hagués caigut a terra abans d'impactar amb la tanca no podia passar per damunt i caure al riu.