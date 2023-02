Un jove enxampat amb marihuana a la frontera, condemnat a trenta mesos de presó

Andorra la VellaUn jove de vint-i-dos anys ha estat condemnat a 30 mesos de presó després d'haver estat controlat al costat de la frontera francoandorrana amb 20 quilograms de cànnabis. Els fets van tenir lloc el 25 de gener a quan Iussuf va ser interceptat per l'equip duaner de Bourg-Madame a l'Hospitalet. El jove es trobava al costat d'Andorra amb el seu vehicle quan se li va fer una inspecció. Se li van trobar una vintena de quilograms de cànnabis dins del vehicle.

Els duaners van avisar al grup del departament antiestupefaents situat a Foix que es van fer càrrec del jove. Va ser arrestat i portat al despatx d'aquesta unitat policial. El jove ha comparegut davant el Tribunal Correccional de Foix on s'ha establert que no té domicili estable i que estava en situació de presó condicional per altres delictes. Ara, ingressarà a la presó.