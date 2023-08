La Juliette era a Andorra

Andorra la VellaJuliette. Aquest és el nom d’una jove francesa de 25 anys que es considerava desapareguda i havia provocat una mobilització important en el sud de França. Des del passat dimecres no es tenien més notícies d’ella quan teòricament estava fent una ruta pel Pirineu des del Mediterrani fins a l’Atlàntic. L’alarma de la seva mare en no poder contactar va derivar en una recerca pels refugis i en les muntanyes on podia trobar-se. Fins i tot s’havia iniciat una acció judicial com a desapareguda. Juliette va canviar d’idea i en comptes d’anar cap a l’Atlàntic va decidir tirar cap a Andorra. Per això va tancar el telèfon. Quan ahir el va tornar a encendre perquè tornava a l’Arieja es va adonar de l’allau de missatges i del volum de gent implicada en la seva recerca. Ha demanat excuses.