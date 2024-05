La justícia condemna un any de presó l'acusat de l'accident mortal a la Rabassa

Andorra la VellaLa justícia ha condemnat a un any de presó condicional el conductor que va provocar un accident mortal a la carretera de la Rabassa el 2015. Segons informa RTVA, a més, l'individu haurà d'indemnitzar els familiars de la víctima amb 45.000 euros i amb 9.000 a la CASS per un delicte d'homicidi per imprudència. Els fets van tenir lloc quan el vehicle en el qual anaven el condemnat i la víctima va col·lidir amb un camió mentre circulaven amb excés de velocitat, segons es considera provat. El copilot va morir dies després de l'incident a causa d'un coàgul al cervell.