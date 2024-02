La justícia europea rebutja la demanda d'un conductor arrestat per una alcoholèmia

Andorra la VellaEl Tribunal Europeu dels Drets Humans ha rebutjat el recurs del resident Alain Solé Díaz, que va elevar un cas d'una alcoholèmia en la qual va donar 0,81 i va suposar el seu arrest durant 16 hores. El demandant considera aquesta detenció un abús, al·legant que es tracta d'un delicte que no justifica retenir l'autor d'aquest, ja que no hi ha res més a investigar i ja s'han fet les declaracions pertinents.

Els fets es remunten al 28 de juliol del 2021, quan el demandant va sol·licitar l'habeas corpus. Exposa que la seva detenció, d'unes 16 hores, li havia causat problemes a la feina, va argumentar que les autoritats el podrien haver citat en una data posterior per prendre-li declaració i ser jutjat després, especialment perquè aquest delicte era, en la majoria dels casos, punible amb una pena de privació de llibertat suspesa. També va al·legar que, després de la primera prova, no era necessari continuar investigant i que, per tant, la seva detenció ja no estava justificada.

Des del TEDH han desestimat aquesta argumentació, i consideren que el demandant havia estat detingut i empresonat en relació amb la comissió d'un delicte i amb vista a portar-lo davant d'un jutge encarregat de determinar la seva responsabilitat penal. Conclouen que les autoritats perseguien el doble objectiu de permetre que l'interessat prestés declaració en plena possessió de totes les seves facultats i que la policia practiqués, amb totes les garanties d'un judici just, diligències processals encaminades a descobrir la veritat. Descarten, per tant, l'existència de cap arbitrarietat o solució irraonable en les circumstàncies del cas.