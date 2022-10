L'home detingut per treure una arma a un local de Sant Julià portava també una navalla

Sant Julià de LòriaLa Policia informa que l'home detingut per treure una pistola d'aire comprimit a un local de Sant Julià portava també una navalla de més de vuit centímetres. També expliquen que l'acusat va amenaçar la gent que hi havia a la zona, per la qual cosa se l'ha imputat també un delicte contra la llibertat.

L'home, resident de 26 anys, va ser detingut dilluns com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat col·lectiva, on també entra la possessió de la navalla. Ara, a més, s'afegeix la imputació d'altre delicte contra la llibertat per les amenaces. Segons fonts policials, l'home es trobava a un establiment de Sant Julià de Lòria i, per raons que encara es desconeixen, va entrar a dins del local i va mostrar una pistola. Arran de l'escena, la policia va ser requerida. Posteriorment, van constatar que es tractava d'una pistola d'aire comprimit.