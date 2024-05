Li deneguen tres cops la petició de llibertat condicional al jove detingut pel CBD

Andorra la VellaEl passat mes d'octubre un jove va ser detingut amb 500 grams de flor de cannabidiol que va comprar a la Seu d'Urgell, a una botiga especialitzada. Segons RTVA, la família ha al·legat que la substància forma part del tractament del jove per regular l'epilèpsia i que es tractava de CBD, un subtipus de marihuana que gairebé no porta THC, el component psicoactiu. Fins a tres cops l'han denegat la petició de llibertat condicional adduint que hi ha risc de fuga. Per part de la justícia s'ha plantejat un acord: que es declari culpable com a posseïdor de marihuana, que compleixi vuit mesos de presó, que sigui expulsat set anys del país, que pagui una multa i que es deixi constància dels antecedents penals. La família encara està pensant quins seran els pròxims passos que emprendran.

El raonador del ciutadà ha mostrat el seu suport a la família. Fa uns dies el Govern va anunciar que havia enviat una nota informativa als establiments per recordar que aquests productes no es poden vendre i alguns ja els estan començant a retirar. Sandra Costa, la parella del jove, ha assegurat que l'acció és injusta perquè hi ha discriminació i ha demanat que es treballi per evitar el buit legal que hi ha respecte d'aquesta qüestió. La família ha demanat que es faci una anàlisi més exhaustiva perquè tots els productes naturals de cannabidiol tenen un petit percentatge de THC, però se'ls ha denegat.