Els lladres de llenceria van robar per valor de més de 2.000 euros

Andorra la VellaLa policia ha detingut aquest passat cap de setmana quatre persones, no residents al país, com a presumptes autores d’un delicte contra el patrimoni per furtar mercaderia en una botiga d’Andorra la Vella.

Es tracta d’una banda organitzada formada per dos homes i dues dones, de 21, 24, 27 i 29 anys. Els fets van tenir lloc dissabte al matí, quan van entrar a l’establiment separats per parelles i en diverses ocasions actuant de la mateixa manera: mentre un entretenia la dependenta fent preguntes i demanant per diferents articles amb insistència, l’altra aprofitava per sostreure la mercaderia. Posteriorment, les dues parelles van tornar a la botiga juntes. Quan van marxar, la dependenta es va adonar que li mancaven alguns productes de llenceria. Els agents van localitzar en un primer moment una de les parelles amb part de la mercaderia robada i, una estona més tard, van controlar la segona amb la resta dels productes sostrets. El valor de cost del material furtat se situaria al voltant dels 2.000 euros.