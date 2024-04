La manca de proves d'un empresari fa posar en dubte el permís per presumpta falsa residència

Andorra la VellaLa policia va presentar un informe per retirar el permís de residència a un empresari que presumptament vivia i tenia el negoci situat en el mateix apartament. Els agents havien fet una enquesta entre el veïnat i altra gent de l'entorn proper per saber si el coneixien i l'anaven veient. Cap veí va dir que el conegués i cap tampoc havia vist activitat en l'apartament que teòricament ocupava.

Es va iniciar un procediment per retirar-li la residència i, un cop contactat, l'home es va oposar. Va presentar uns comprovants de la recàrrega del seu vehicle elèctric a Andorra, però corresponien a un període posterior al que se li va fer l'enquesta. Els consums elèctrics que va poder presentar eren els de mínims, tal com es va constatar amb la companyia subministradora, i no tenia. Tampoc hi havia trucades en el telèfon fixe, tot i ser teòricament no només el seu personal a Andorra sinó també el de l'empresa. No té mòbil amb número del Principat i no ha pogut presentar despeses amb la targeta que s'hagin fet en establiments andorrans.

Tot el cúmul de circumstàncies anaven contra la versió de l'afectat respecte que sí vivia de forma real a Andorra. Tant en primera instància com en el Tribunal Superior s'ha establert que l'home perdi el permís de residència per no complir l'obligació de viure de forma efectiva 185 dies l'any.