Una marxa lenta de tractors causen 3 km de cues a Ponts

Andorra la VellaAquest vespre, una marxa lenta de tractors ha generat bloquejos parcials en diverses carreteres catalanes com a part de les protestes del sector agrari que ha provocat retencions de més de 3 km. Aquesta acció ha provocat circulació lenta i retencions significatives tant en direcció nord com sud de la C-14, concretament a les zones d’Oliana, Bassella i Ponts, on també s’ha informat d’una crema de pneumàtics.

Els agricultors han començat a mobilitzar-se a partir de les 20 hores, afectant trams importants que connecten el Principat amb la ciutat de Lleida i la província de Barcelona. Altres vies afectades, segons el servei de trànsit català, inclouen la C-13 a Tremp, la C-12 a Isona, l’N-260 a Pont de Suert i l’N-230 a Vielha.