Un mes d'arrest nocturn condicional per insultar una agent de circulació i fugir

Andorra la VellaUn conductor va aparcar en un lloc indegut al carrer en el carrer Josep Rossell d'Andorra la Vella. Una agent de circulació va instar l'home a què tragués el vehicle, però aquest la va començar a insultar: "Me vas a comer la polla, eres una gilipollas y siempre lo serás, me cago en tu puto padre, me cago en tu puta madre y en todos los tuyos".

L'agent de circulació va sancionar-lo i va requerir suport d'altres companys, per l'agressivitat del conductor. La dona li va demanar la documentació i l'home va respondre "no me da la gana". El conductor va pujar al seu cotxe i va marxar del lloc. Es va saltar un semàfor en vermell i va ser aturat per agents de policia. Va ser condemnat a un mes d'arrest nocturn condicional pels insults.