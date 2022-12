Mor un exjugador de l'UE Sant Julià amb 22 anys

Andorra la VellaEl futbol francès està de dol arran de l'assassinat d'Adel Santana Mendy, qui tenia 22 anys i jugava com a davanter per a Aubagne FC, de la Quarta Divisió. Segons el mitjà local BFMTV, Mendy va rebre dos trets en el districte 14 de Marsella, però els metges no van poder fer res per a reanimar-ho. En el lloc dels fets la policia va trobar 27 casquets de cartutxos de 7,62 mm.

El futbolista va jugar en l'Olympique de Marsella amb la Sub-19 des de 2016 i, posteriorment, amb la Reserva. Ja en 2018 va marxar a l'UE Sant Julià, de la Primera Divisió d'Andorra, i després va saltar a Langney Wanderers i Eastbourne, de la lliga regional anglesa. Va tornar a França i després de passar per altres equips, va fitxar per a Aubagne FC a meitat del 2022, disputant 11 partits aquesta temporada.