Mor Jordi Aristot Mora

Andorra la VellaJordi Aristot Mora, qui fou president de MoraBanc entre els anys 1998 i 2010 ha traspassat aquest dissabte a l'edat de 77 anys. Des de l'entitat bancària es lamenta la mort de qui va ser "una figura clau en la història del grup MoraBanc", on va ocupar diferents càrrecs entre el 1979 i el 2013. La família rebrà les mostres de condol aquest diumenge 2 d'octubre, entre les 15 i les 19 hores, al Tanatori d'Escaldes-Engordany. La missa funeral tindrà lloc aquest dilluns dia 3, a les 16 hores, a l'església de Sant Pere Màrtir.

Des de MoraBanc s’expressa la tristor per la pèrdua d’una persona estimada per tots els que formen part del crup, consell d’administració, empleats, jubilats i prejubilats. "La història de MoraBanc i la seva evolució ha estat possible gràcies a persones com el senyor Aristot que ha deixat una empremta professional i humana que restarà per sempre en la nostra manera de ser i de fer", afirmen.

L'any 1979, Jordi Aristot va ser nomenat conseller de Banc Internacional d’Andorra i el 1986 es va convertir en conseller delegat fins que va arribar a la presidència del banc. Jordi Aristot prenia el relleu del seu pare, Antoni Aristot Gomà, l’any 1998.

Entre els fets més rellevants d’aquests anys de mandat destaquen el creixement i la consolidació del llavors grup BIBM, amb la modernització de l’entitat i l’aposta per les noves tecnologies, i la potenciació del departament de gestió de fons i patrimonis i de la banca privada.

Altres fites importants del mandat d’Aristot van ser la construcció de l’actual edifici de la seu social, la compra de les accions de BBVA per tornar a ser un banc familiar 100% andorrà i el començament de l’expansió internacional. L’any 2010 Jordi Aristot es va jubilar i va deixar el càrrec a Francesc Mora Sagués però va mantenir la seva vinculació amb el banc com a membre del consell d’administració del grup fins al 2013 quan va ser rellevat pel seu fill Oscar Aristot Borràs.