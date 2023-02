Com va morir l'home trobat al costat de la frontera amb França?

Andorra la VellaLa policia francesa ha fet públic que està investigant les causes de la mort d’un resident a l’Alta Garona que va ser trobar mort en territori andorrà. Se’l buscava per la zona fronterera i es va localitzar el que semblava un cos en la part andorrana. Es va avisar la policia andorrana que va alertar els bombers i i es va rescatar el cos que es trobava al costat del riu Arieja. Tot i que en principi no hi havia signes de violència, el cos de seguretat francès ha fet públic que està recercant per quin motiu es va produir el decés. La policia del país veí també ha fet públic que s’està buscant a un altre home desaparegut a Saint-Gironnais des de divendres i que suposadament es trobava en algun bosc de l’Arieja.