Motorista ferit en un accident a l'encreuament entre el carrer de la Salita i l'avinguda del Pessebre

Escaldes-EngordanyLa policia informa que aquest migdia cap a les 12:41 han rebut l'avís per un accident a l'encreuament entre el carrer de la Salita i l'avinguda del Pessebre d'Escaldes. Hi ha una motocicleta Honda FES 125 Pantheon i un turisme Volvo S80 com a vehicles implicats, tots dos amb matrícula andorrana. El conductor de la motocicleta, un home resident de 64 anys, ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital.