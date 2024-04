El motorista ferit a Encamp culpa les obres a la zona i un treballador amb llanterna de l'accident

Andorra la VellaUn jove de 35 anys va resultar ferit en un accident que va tenir lloc a l’Avinguda François Miterrand d’Encamp, prop del Funicamp. La policia va rebre l’avís del sinistre cap a dos quarts d’onze de la nit de dimecres. Concretament, el cos informava que un motorista s’hauria estimbat contra un cotxe estacionat sense cap altre element d’aclariment. El jove ha volgut fer públic que el sinistre no va ser culpa seva. Explica que circulava correctament per una zona on s’estan fent obres. De cop, un empleat, segons afirma el jove, sense armilla reflectant va sortir a l’Avinguda amb una llanterna per indicar-li que allà hi havia obres. El motorista es va espantar i va frenar en sec. Com l’asfalt era en obres, la moto va derrapar i va impactar contra un vehicle aparcat a l’avinguda. El jove destaca que ja havia avisat anteriorment que aquella zona era molt perillosa.