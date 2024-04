Motoristes francesos bloquejaran dissabte l'accés al Pas de la Casa

Andorra la VellaLa Federació de Motoristes Francesos en Còlera ha convocat als 'motards' de l'Arieja a una protesta que tindrà lloc dissabte i que té com a objectiu bloquejar i dificultar l'accés cap el Pas de la Casa dels turistes que es traslladen el cap de setmana. Es tracta d'una nova mesura de pressió contra el Govern perquè faci marxa enrere en la nova obligació per als motoristes de passar la ITV. A França, mai ha estat obligatori per a les motos.

La marxa lenta amb tall de la carretera començarà a les deu del matí a Saverdun, encara que els motoristes ja estan convocats a les nou. La voluntat és anar en marxa molt lenta bloquejant el trànsit i fent parades en el trajecte. Hi haurà una gran aturada a Foix i posteriorment la caravana es dirigirà cap a l'Hospitalet on hi haurà una gran botifarrada. La intenció és que la ruta estigui bloquejada a efectes pràctics fins al migdia.

La inspecció tècnica de vehicles (ITV) no és obligatòria a França per a les motocicletes. No han hagut de passar per aquesta inspecció mai, fins ara, i als motoristes francesos aquest canvi no els sembla bona idea. Fa tres dies van tenir lloc concentracions de 40.000 persones, 10.000 d'elles a París, amb les seves motos per deixar clara la seva posició en contra de la mesura.

A França va estar a punt d'implantar-se en 2021, però el Govern d'Emmanuel Macron finalment no va aplicar la mesura. Més endavant, una denúncia per part d'associacions ecologistes davant el Consell d'Estat va reactivar l'assumpte i ara la llei ha entrat en vigor. Denominada CT2R (control tècnic de les dues rodes), la norma afectarà més de tres milions de vehicles. Enguany han de sotmetre's els vehicles matriculats abans de 2017, encara que el marge s'anirà ampliant de manera progressiva. La inspecció tindrà una periodicitat de tres anys.