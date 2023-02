Noqueja un jove d'un cop de puny i acaba detingut

Andorra la VellaLa policia ha informat que aquest dissabte en un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella, els agents van arrestar un resident de 22 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per donar un cop de puny a un altre home. Segons expliquen des del cos d'ordre, la víctima va quedar inconscient després de rebre el cop. Per aquests fets, els agents interventors van efectuar la seva detenció.