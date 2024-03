Els pagesos posen punt final als talls de carretera a Catalunya

Andorra la VellaEls pagesos han aixecat aquest dissabte al migdia el tall de l’A-2 a Tàrrega, que estava bloquejada des de feia cinc dies i que era l’últim tall en les carreteres catalanes. És, en principi, el punt i final a una nova setmana de mobilitzacions del sector que havien portat les mobilitzacions per tot Catalunya. Mentre que a la resta del país els agricultors i ramaders ja havien donat la protesta per desconvocada, a Lleida s’ha mantingut un últim bloqueig a l’autovia entre Vilagrassa i Tàrrega.

Ara bé, la circulació encara no es pot restablir perquè, després de tantes jornades, la via ha quedat inutilitzable per ara. S’havien encès fogueres que han afectat la calçada, de manera que és necessari asfaltar de nou el ferm, a més de restablir les tanques que s’han tret del seu lloc. Els operaris, juntament amb els Bombers i els Mossos d’Esquadra, s’han posat a treballar per recondicionar la via quan els pagesos han marxat. Alguns d’ells, s’han quedat per ajudar a netejar la carretera i retirar els objectes i la brossa que s’hi havia apilat. Així ho recull ElNacional.

Concret per agrair la paciència

Desenes de persones, entre manifestants del tall de l’A-2 a Tàrrega i veïns de la ciutat i municipis del voltant, es van concentrar des de les 6 de la tarda de divendres a la rotonda que dona accés a l’autovia en un concert organitzat pels pagesos que fa quatre dies que protesten en aquest punt.

La celebració va ser ser “un agraïment” a la gent que ha participat al tall i a la ciutadania que “ha aguantat” les afectacions al trànsit d’aquests dies, ha explicat un dels pagesos, Jordi Solé. A l’escenari van pujar 6 artistes, entre ells Lo Pau de Ponts, Xavier Mayora o Capy.

En una imatge insòlita, la rotonda d’accés a l’A-2 al seu pas per Tàrrega es va convertir en una gran pista de ball en el penúltim dia de mobilització de la pagesia en aquest punt. Hi van participar els pagesos de les protestes, però també veïns de la ciutat i de pobles del voltant que donen suport a les reivindicacions del sector.