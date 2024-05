Passarà 7 anys i mig a presó per agredir un amic amb una navalla

Andorra la VellaUn jove ha estat condemnat pel Tribunal de Corts a set anys i mig de presó per agredir un amic amb una navalla. Uns fets que es remunten al 2023 al Pas de la Casa, quan l'home va atacar un amic que estava intermediant entre ell i la seva parella, per una baralla conjugal. Tal com informa RTVA, va arribar a posar-li la navalla al coll a la dona.

L'acusat ha estat condemnat per delictes d'homicidi en grau de temptativa i amenaces amb arma.