Petició de 14 mesos de presó per a un entrenador de futbol que va agredir un altre

Andorra la VellaFiscalia sol·licita catorze mesos de presó condicional per a un entrenador de futbol acusat de lesions i "discriminació" a un altre entrenador. Uns fets que van ocórrer el maig passat al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, en un partit entre nens de nou anys, tal com informa RTVA. L'home hauria agredit l'altra persona en un ull i l'hauria injuriat discriminatòriament a causa del seu origen, proliferant l'insult "porroncho de mierda". L'acusat, per la seva part, ho nega tot i reclama l'absolució.