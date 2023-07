Un policia afirma que els basars no guanyen diners i que la màfia xinesa els finançava a través de BPA

Andorra la VellaEls basars xinesos no donen diners. Així ho van explicar els policies encarregats del 'cas Gao Ping' de la màfia xinesa a Espanya que va enviar 70 milions d'euros al seu país d'origen a través de BPA. L'afirmació sobre que els basars xinesos no guanyen diners prové dels mateixos integrants de la xarxa. Els diners arriben per altres vies i els basars formen part de tot l'entramat.

La policia va numerar les activitats il·lícites de la màfia xinesa. És un tema clau. El judici està centrat en si l'origen dels diners que es van enviar a través de BPA eren d'origen criminal, i llavors hi hauria blanqueig de capitals, o era 'diner negre' de defraudació fiscal. Com en el moment dels fets a Andorra no existia el delicte fiscal, no hi ha delicte a l'origen i per tang no hi ha blanqueig.

La policia va explicar com hi havia negocis d'aparença legal, però que en realitat amagaven activitats il·legals. En la compareixença es va explicar com, per exemple, els restaurants que controlava el grup tenien locals adjacents o es feien massatges i s'exercia la prostitució. Eren 'les postres'. I per fer una comparativa, el policia que llegia va deixar clar que "quan vaig al Denis a sopar, a mi no em fan massatges". Al restaurant Shangri-la de Madrid sí que en feien. Es tractava de noies xineses controlades per la banda que sovint havien de treballar per tornar el deute que havien contret amb el grup per haver-les portat a Espanya. I això no només es feia amb les 'prostitutes' sinó amb altra gent. Havien de treballar gratis. L'esclavatge 'laboral' és un altre dels delictes que se li imputen al grup de Gao Ping a Espanya. En els locals, segons la policia, també hi havia servei d'estupefaents.

La xarxa donava préstecs als xinesos que els necessitaven i els ho cobrava un 10% d'interès. En cas que no el tornessin tenien 'goril·les' que amenaçaven als deutors i a les seves famílies tant a Espanya com a la Xina. Si no pagaven havien de fer front a conseqüències físiques. "Si el lunes no pagas te vamos a quitar hasta la piel". És una frase d'una de les converses gravades per la policia espanyola a integrants del grup. O "te vamos a arrancar las piernas y los brazos".

El llistat de delictes és important. Entre altres, subornaven a funcionaris espanyols per aconseguir els permisos de residència per als ciutadans xinesos que després extorsionaven. Aquests delictes són els que han portat a més de 100 integrants o col·laboradors de la banda a estar processats a Espanya amb peticions de desenes d'anys de presó i multes milionàries.