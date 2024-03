La Policia intercepta un conductor embriac i sense el permís a la carretera d'Arinsal

Andorra la VellaUn cotxe de policia estava patrullant per la carretera d'Arinsal en sentit ascendent quan de cara es van trobar amb un cotxe que anava fent esses i ocupant el carril contrari. Davant l'evidència que hi havia alguna cosa inhabitual, la patrulla va aturar el conductor.

L'home va donar positiu en la prova d'alcoholèmia amb un índex de 0,82 grams d'alcohol per litre de sang. Quan els agents li van demanar la documentació es van trobar amb el fet que l'home no tenia permís. Va ser arrestat i portat a un judici ràpid. Fonts properes al cos han indicat que el cas és una mica estrany perquè l'índex d'alcohol no era tan alt com per perdre el control del vehicle d'aquesta forma i no adonar-se tampoc que en direcció contrària puja un cotxe patrulla.