La Policia intervé durant una baralla a un local de la capital

Andorra la VellaAquesta matinada una baralla entre diverses persones a un local d'oci nocturn d'Andorra la Vella ha provocat l'actuació dels agents. Tot i això, no hi ha hagut cap denuncia ni detenció arran d'aquest succés nocturn, no obstant la Policia fruit de l'aldarull i trucades dels veïns van procedir a anar al lloc dels fets. A més, la Policia informa que hi ha un vídeo a Twitter que mostren els fets.