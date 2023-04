La policia pensa que el fals avís de bomba que va desallotjar l'hospital és obra d'un home amb problemes psiquiàtrics

Andorra la VellaLa policia està fent la recerca de l'home que cap a dos quarts de deu del vespre d'ahir va trucar a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell avisant de l'existència d'un artefacte explosiu en el centre. L'activació del protocol de seguretat va fer desallotjar tota la instal·lació amb el trasbals i els problemes per a les persones ingressades, algunes de les quals podien haver patit complicacions. Els tedax van comprovar totes les zones i no van detectar cap element sospitós.

La policia està investigant la trucada anònima i rastrejant al seu autor d'acord amb el número de telèfon que es va utilitzar. La primera hipòtesi, segons fonts properes al cos, és que podria tractar-se d'un home amb problemes mentals que l'haurien portat a fer l'amenaça. La tipologia de la trucada porta a pensar que no es va tractar d'una broma.

En cas que es localitzi a l'autor serà detingut per la falsa amenaça amb l'agreujant de tot el que va derivar de la seva trucada i el risc que va fer córrer a les persones que estan en una situació de fragilitat o connectades a aparells. A hores d'ara encara no estaria clar si és o no resident a Andorra.