La possible agressió de parella als Esland no comportarà cap actuació policial

Andorra la VellaLa policia trasllada que fins ara cap persona els ha fet arribar una denúncia pels fets que va comentar un dels convidats a la festa de youtubers posterior als Esland. Cal recordar que el convidat Keroro va explicar que, quan estava descansant en un dels sofàs a les quatre de la matinada, va veure com davant seu un altre youtuber començava a agafar fort del pèl a una noia i la intentava empènyer amb cops. Aquest altre youtuber és conegut com a Temo i fa continguts relacionats amb futbol a diferents xarxes com Twitter, TikTok i Instagram.

Des del cos policial no tenen cap constància dels fets ni tampoc cap persona ha denunciat el tema, ni la presumpta víctima ni cap testimoni, pel que sembla que els fets quedaran sense conseqüències legals.