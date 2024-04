Una professora querella per calúmnies al marit d'una companya per acusar-la de netejar la boca de dos alumnes a la Baixa Cerdanya

Andorra la VellaEl jutjat d’Instrucció de la Seu d’Urgell ha admès a tràmit una querella presentada per una professora de l’Escola Mare de Déu de Talló, de Bellver de Cerdanya, per prevaricació administrativa, i contra el marit d’una altra professora companya de feina, per incitació al delicte de prevaricació i calumnies. La demandant sosté que va ser “acusada falsament” d’haver “netejat la boca amb sabor a dos alumnes” quan en realitat “només havia fet servir la frase feta”, segons exposa el seu advocat.

Segons RadioSeu, la demanda assegura que els querellats van fer servir aquesta frase -que la mateixa mestra confirma que va fer servir- “per fer córrer la mentida” i que, d’aquesta manera, se la fes fora de l’escola. La docent ha assegurat a l’ACN que, tot i que no se l’ha acomiadat, els fets han provocat que ara hagi d’estar de baixa per ansietat i depressió. Segons el despatx que la representa, Sammos Legal, la querella també apunta a la Generalitat com a part civil responsable.

Segons el soci del bufet d’advocats, Luis López, els fets van tenir lloc quan la querellant estava impartint classes d’anglès al col·legi i una de les alumnes es va queixar pel comentari d’un company. López indica que ha quedat demostrat que la nena va explicar a la mestra que un company li havia dit, textualment, que un altre noi “li ficaria la polla pel cul”. Davant aquesta situació, la mestra va dir a aquest alumne que no es podia creure el que havia dit i que hauria de “rentar-se la boca amb sabó”. També li va exigir que demanés perdó en públic a la nena. Posteriorment, la nena també va acusar l’altre alumne i, llavors, la mestra va tornar a exclamar que ella també s’hauria de “rentar la boca amb sabó”.

Els advocats de la demandant també detallen que, després de transcendir els fets, des de la direcció del centre van qualificar com a “molt greu” l’expressió de la mestra i per això la van obligar a demanar perdó a les famílies dels nens, perquè van arribar a considerar que havia portat a terme la pràctica; és a dir, que donaven per fet que havia rentat la boca amb sabó als dos alumnes implicats en la discussió. El lletrat, d’altra banda, assegura que en una reunió posterior les famílies van “entendre la gravetat” del comentari que havien fet els seus fills i, per això, van acceptar com a normal el que havia dir la mestra i no li van donar més importància. Malgrat això, hi afegeixen, la mestra va acabar sent expedientada per una falta lleu.