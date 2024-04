Quatre anys de presó per ingressar 462.000 euros amb tabac de contraban

Andorra la VellaEl propietari d'un supermercat va aprofitar que tenia llicència per vendre tabac per convertir-se en subministrador de xarxes de contrabandistes. El comerciant sabia perfectament a que es dedicaven aquests clients que compraven quantitats de tabac molt superiors als límits permesos legalment. A efectes pràctics ja formava part de l'estructura perquè tenia llogat un aparcament al costat del supermercat i el va convertir en el lloc on les xarxes carregaven els vehicles. Se'ls ajudava també a preparar les caixes. El sistema havia arribat a un nivell de coordinació que els contrabandistes ja feien reserves amb antelació del nombre de caixes que necessitarien en el futur.

Venia com a mínim a tres grups de contrabandistes, algun dels quals va ser desarticulat, i la informació de les investigacions va posar el supermercat en el punt de mira. En els dos anys que va durar el subministrament va ingressar 461.992 euros de les xarxes de contraban. El comerciant havia de dissimular d'on procedien aquests diners així que va establir un sistema on va instruir els empleats perquè introduïssin els ingressos de forma dividida. Les vendes de tabac en gran quantitat s'havien de partir en diferents factures perquè cap d'elles superés el límit legal dels 2.400 euros. El sistema es va mostrar ineficient perquè la comptabilitat era incoherent amb tantes vendes seguides de tabac d'imports tant alts, impossibles per a un supermercat que suposadament només ven al detall. El comerciant ingressava els diners del contraban al banc fent creure que pertanyia a vendes lícites.

Quan es va descobrir tot el sistema, l'home va ser jutjat i condemnat. La pena va ser de quatre anys de presó condicional. El cop, però va arribar amb les sancions. Multa al comerciant de 790.000 euros, a la societat del supermercat de 247.000 i comís dels 461.000 euros ingressats. En total 1,5 milions d'euros.