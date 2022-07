El rècord del món d'alcoholèmia (5,14) es va batre amb un Porsche a Ordino i ocupant el carril contrari

OrdinoUn resident canadenc conduïa el seu Porsche, model 911, per la carretera general 3 en direcció al Serrat, efectuant ziga-zagues i envaint el carril contrari de circulació. Obligava que els vehicles que circulaven correctament en sentit contrari haguessin de fer maniobres esquives per evitar topar contra el vehicle. A l’altura dels apartaments La Neu, segons l’aute, “va aturar de forma brusca el seu vehicle enmig del carril ascendent i, obrint la porta davantera esquerra, es posà a vomitar sobre la calçada, va tancar la porta i va reiniciar la marxa en sentit ascendent vers El Serrat, fent ziga-zagues i envaint el carril contrari de circulació”.

En arribar a la zona de Llorts, en canvi de rasant, “l’acusat va conduir el vehicle força estona pel carril contrari, provocant un greu perill de col·lisió amb els vehicles que poguessin circular en sentit descendent”. En realitat, no va haver-hi cap accident perquè l’home anava tan begut que conduïa molt lentament pel carril contrari. Els testimonis van indicar que com a molt anava a 30 quilòmetres per hora.

Les maniobres del resident canadenc van portar que el Despatx Central del Servei de Policia “rebé vàries trucades de ciutadans i usuaris donant compte de la conducció irregular del vehicle conduït per l’acusat”. Una patrulla es va desplaçar a la CG3 fent recerca del vehicle denunciat. Se’l va localitzar a les 23:40 hores quan intentava estacionar el vehicle davant d’un xalet “fent contínues maniobres marxa endavant i marxa enrere”.

Com l’home mostrava evidents símptomes de trobar-se sota els efectes de l’alcohol, “tenint molta dificultat per mantenir-se dempeus i per parlar, així com halitosi alcohòlica molt intensa”, els agents li van fer la prova d’alcoholimetria amb l’aparell portàtil de precisió Drager Alcotest 7510. La sorpresa va arribar quan va donar un resultat positiu de 5,14 grams d’alcohol per litre de sang. Aquesta marca era el rècord del món d’un positiu en alcoholèmia l’any 2020 quan es van produir els fets. Actualment, però ha estat batut per un argentí al març d’aquest any a la ciutat de Necochea. Va arribar als 5,5 i el van trobar inconscient amb el cotxe estimbat contra un pal de la llum.

Quan els agents van registrar el Porsche del canadenc van trobar que damunt del seient de l’acompanyant hi havia dues ampolles de vi buides i una tercera ampolla de vi mig buida. El canadenc, però va declarar que només havia begut 5 cerveses i 2 copes de vi.

L’home va ser condemnat a un any i mig de presó condicional a què durant quatre anys segueixi un tractament contra la seva addicció a l’alcohol. La retirada del permís és durant quatre anys i no se li comissa el Porsche, tot i que la fiscalia ho havia demanat per haver posat en perill la vida de la gent.