Recurs de l'assassí de Vila per complir 15 anys en un psiquiàtric en lloc de 25

Andorra la VellaEl judici de l'assassí de Vila es tornarà a repetir, i és que, tal com informa RTVA, la seva defensa confirma que recorrerà la sentència al Tribunal Superior.

El Tribunal de Corts no l'ha considerat responsable dels seus actes, assumint, per tant, que va matar el seu antic patró a causa dels deliris que li van provocar l'esquizofrènia. Això és el que ha motivat la condemna d'internar-se en un centre psiquiàtric durant un període màxim de 25 anys. No obstant això, la defensa busca rebaixar aquest temps a 15 anys.