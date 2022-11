Rep 18 mesos de presó provisional una nena de 19 anys per compartir un porro amb una amiga de 16

Andorra la VellaUna noia de 19 anys havia sortit de festa amb una de 16. Al final de la nit, estaven a Pal dins d'un cotxe amb més amics i la de 19 va fer un 'porro' de haixix. Va oferir si algú volia. L'amiga de 16 anys li va demanar i li va passar perquè fes unes calades. El resultat és que la noia de 19 anys ha estat condemnada "a 18 mesos de presó condicional om a autora penalment responsable del delicte major de cessió de droga haixix a menor". Se la condemna perquè li va passar la cigarreta d'haixix sabent que era menor.

La defensa de la jove de 19 anys es basava en què tant ella com la de 16 al·legaven que la cigarreta no els va fer cap efecte i no tenia gust d'haixix. Posaven en dubte que la cigarreta portés droga. Aquesta tàctica no ha funcionat per les declaracions que va fer ella a la policia i pel fet que hi havia un amic que també va fumar consumir la mateixa cigarreta i que es va sotmetre a un control de drogues. Era qui conduïa el cotxe i també va donar positiu per alcoholèmia.

La sentència recull que "la processada reconegué tant davant el Servei de Policia com davant del Batlle Instructor que “vist que tenia una petita porció d’haixix, van decidir confeccionar-se una cigarreta” demanant a tots els que estaven dins del cotxe si algú volia també fumar, que va donar la cigarreta a la seva amiga (de 16 anys) que volia fumar i també al conductor del cotxe". La de 19 anys "no va acceptar sotmetre’s a una analítica d’orina per la detecció de tòxics al motiu que “donaria positiu en haver consumit aquesta matinada”. El conductor "presentava símptomes d’alcoholèmia i de trobar-se sota la influència d’un producte estupefaent, i que hauria fumat la cigarreta proposada per la processada, s’ha sotmès voluntàriament a una prova de control d’estupefaents practicada amb un drogo test, donant un resultat positiu en THC Cànnabis i negatiu en la resta, que permet establir sense cap mena de dubte la presència de producte estupefaent haixix en la cigarreta confeccionada perla de la jove de 19".