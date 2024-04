Retencions a causa d'un accident entre dos motoristes a l'Avinguda Tarragona

Andorra la VellaDos motoristes han resultat ferits avui en un accident davant de l'estació d'autobusos d'Andorra la Vella. Segons s'ha pogut veure l'accident va tenir lloc aquesta tarda quan les dues motocicletes van col·lidir frontalment al carrer principal que passa per davant de l'estació. De moment, les autoritats no han proporcionat informació detallada sobre l'estat de salut dels ferits ni sobre les causes exactes de l'accident. Tanmateix, Mobilitat informa que l'accident ha provocat retencions a l'avinguda Tarragona en sentit sud.